Губернатор Куйвашев принял решение не вводить пропускную систему в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в своём Instagram, что принял решение не вводить пропускную систему в регионе. При этом сегодня днём он сообщил о намерении организовать пропускную систему «в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна». Речь шла о таких городах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский.

«Я принял решение не вводить электронные пропуска для всех жителей Свердловской области. Думаю, нам с вами просто не нужен ещё и такой жёсткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией. При этом мы прорабатываем решение о том, чтобы на период майских праздников работодатели оформили пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте», — написал глава региона.

Он также напомнил, что в области по-прежнему действует режим повышенной готовности, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал свердловчанам как можно реже выходить из дома.

«Посмотрите на Чехию, где постепенно снимают ограничения. Насколько мне известно, жители этой страны по большей части внимательно отнеслись к ограничительным мерами и соблюдали все рекомендации. Думаю, Екатеринбург не хуже Праги, а даже лучше», — резюмировал Куйвашев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».