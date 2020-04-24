Губернатор Куйвашев анонсировал введение пропусков в Нижнем Тагиле и других городах региона, где выявлены заражённые коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о планах по введению пропускного режима на майские праздники.

«Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице», — заявил Куйвашев.

Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать жителям, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни. Если такой необходимости нет, то находиться на улице разрешается только ради похода в магазин, аптеку и выгула собаки в пределах 100 метров от дома.

Напомним, накануне глава региона замечал, что введение пропусков — лишь один из возможных сценариев. По его словам, окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

По последним данным, в Свердловской области за сутки официально подтвердились 33 новых случая коронавируса — новые заболевшие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Полевском и Красноуфимске. Общее число заболевших в области — 304 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».