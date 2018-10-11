Губернатор Курской области ушёл в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о своей отставке, сообщается на сайте администрации региона.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя», — написал он.

Ранее РБК называл основным кандидатом на пост главы Курской области замминистра строительства Андрея Чибиса.

Михайлов руководил Курской областью 18 лет. Его впервые избрали в 2000 году, затем несколько раз переизбирали.

Ранее об отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. По словам чиновницы, это решение «обусловлено её внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в её жизни».

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — сказала она.

Напомним, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку глав трёх регионов. На место уволенного губернатора Астраханской области Александра Жилкина пришёл замглавы ФТС Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменил однофамилец Казбек Коков, а Приморье возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко, сменивший Андрея Тарасенко, который проиграл выборы.

Также президент назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио губернатора Хакасии. Врио губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, врио губернатора Санкт-Петербурга назначен полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Экс-губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко Владимир Путин предложил занять должность главы Объединённой судостроительной корпорации.