Губернатор Забайкальского края подала в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила о своей отставке, на официальном портале региона опубликовано её обращение.

По словам чиновницы, это решение «обусловлено её внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в её жизни».

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — сказала она.

Жданова поблагодарила забайкальцев, коллег из правительства региона, муниципалитетов, депутатов, бизнес, а также президента и правительство.

Стоит отметить, что в начале октября РБК анонсировал отставку Ждановой. Напомним, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку глав трёх регионов. На место уволенного губернатора Астраханской области Александра Жилкина пришёл замглавы ФТС Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменил однофамилец Казбек Коков, а Приморье возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко, сменивший Андрея Тарасенко, который проиграл выборы.

Также президент назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио губернатора Хакасии. Врио губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, врио губернатора Санкт-Петербурга назначен полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Экс-губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко Владимир Путин предложил занять должность главы Объединённой судостроительной корпорации.