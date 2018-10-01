РБК сообщил о возможной отставке главы Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова может уйти в отставку, со ссылкой на два источника, близких к руководству региона, пишет РБК.

По словам собеседника издания, причиной обсуждения её отставки стала сложная социально-экономическая ситуация в регионе. У Ждановой также низкий уровень поддержки населения, вокруг неё сформировался негативный информационный фон, отмечает второй источник. Оба источника утверждают, что в федеральном центре серьёзно обсуждают возможность её ухода и ищут ей замену.

Жданова была избрана губернатором Забайкальского края в 2016 году. До этого она три года занимала пост спикера регионального заксобрания.

Напомним, в конце сентября «Ведомости» сообщили, что в рамках новой волны отставок сменятся губернаторы в десяти регионах. По информации источников «Дождя», в Кремле ищут замену главам Курской, Ростовской, Липецкой областей и Алтая.