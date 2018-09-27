«Ведомости» сообщили о возможной отставке десяти губернаторов до следующих выборов

В рамках новой волны губернаторских отставок своих постов могут лишиться до десяти глав регионов, со ссылкой на политологов и близких к администрации президента собеседников пишут «Ведомости».

По словам политолога Виталия Иванова, уволены могут быть главы Курской и Липецкой областей Александр Михайлов и Олег Королёв, руководящие регионами с 2000 и 1998 года соответственно. Эксперт считает, что с учётом результатов сентябрьских выборов на Дальнем Востоке и во Владимирской области «у этих глав никаких результатов нет». По мнению политолога Евгения Минченко, несколько губернаторов могут быть уволены уже в течение месяца, а всего их будет пятеро. Минченко отмечает, что причиной для отставки может оказаться большой стаж нахождения у власти.

Близкий к администрации источник подчеркнул, что осенью возможны несколько «точечных отставок», а все остальные пройдут весной. Близкий к Кремлю человек отметил, что осенние увольнения начались раньше запланированных сроков, причина такого шага ему неизвестна.

«Дождь» ранее сообщал о возможной отставке Михайлова, Королёва и главы Республики Алтай Александра Бердникова. По данным «Ведомостей», речь также может идти о главе Челябинской области Борисе Дубровском, губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, а также главе Башкирии Рустэме Хамитове, губернаторе Оренбургской области Юрии Берге и главе Курганской области Алексее Кокорине. Увольнять будут «губернаторов в возрасте», пишет газета.

«Нынешние выборы будут обкаткой модели назначений, которые происходят при [первом заместителе главы администрации президента] Сергее Кириенко, — молодые технократы пошли в народ. Понимают и принимают ли их граждане? Если нет, то рубить с плеча не будут», — рассказал источник издания.

Бывший федеральный чиновник сообщил, что возможна и отставка главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко — срок его полномочий истекает в 2019 году.

Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку глав трёх регионов — Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии. Уволенный губернатор Астраханской области Александр Жилкин возглавлял регион 14 лет, врио руководителя стал замглавы ФТС Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменили на однофамильца Казбека Кокова, а Приморье вместо врио губернатора Андрея Тарасенко возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко.