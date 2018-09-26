Путин сменил глав Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае, пишет «Интерфакс».

Должность врио губернатора Астраханской области получил заместитель главы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов.

«Владимир Владимирович, я Вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьёзность задачи. Я готов», — поблагодарил президента Морозов.

Путин отметил, что нынешний глава региона Александр Жилкин, возглавлявший область с 2004 года, попросил перевести его на другое место работы.

Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии назначен Казбек Коков. Возглавлявший регион до последнего времени Юрий Коков, по словам президента, попросил перевести его на работу в Москву.

Казбек Коков с 2013 года был советником регионального блока управления президента по внутренней политике, где курировал весь Северо-Кавказский регион.

Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен Олег Кожемяко, до этого возглавлявший Сахалинскую область. Кожемяко также выставит свою кандидатуру на выборах главы Приморья, которые пройдут через два месяца.

Стоит отметить, что Приморье — четвёртый регион Дальнего Востока, который возглавил Олег Кожемяко. Ранее он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.