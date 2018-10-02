Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей, пишет «Интерфакс».

Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, а исполняющим обязанности главы Курганской области стал Вадим Шумков. Шумков до назначения на новый пост был заместителем губернатора Тюменской области. Игорь Артамонов занимал должность вице-президента Сбербанка.

Напомним, сегодня Олег Королёв, возглавлявший Липецкую область, и губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявили об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу.

Ранее, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин сменил глав трёх регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалина (возглавлявший этот регион Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья).