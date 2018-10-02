Главы Липецкой и Курганской областей ушли в отставку

Губернатор Липецкой области Олег Королёв обратился к президенту РФ с просьбой перевести его на другую работу, сообщается на сайте областной администрации.

В заявлении Королёва говорится, что он обратился к президенту с «предложением перевести на другую работу, если он сочтёт это возможным и необходимым».

Олег Королёв возглавлял Липецкую область с 1998 года, ранее его называли в числе глав регионов, которые в ближайшее время могут уйти в отставку.

Об уходе в отставку сегодня также объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Уход с поста губернатора Кокорин объяснил переходом на другую работу, не став уточнять подробности.

Напомним, 26 сентября президент Владимир Путин сменил глав трёх регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалина (возглавлявший этот регион Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья).