Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет «Интерфакс». Ему предложено возглавить Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК).

Временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга станет полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, который в 1999–2002 годах руководил Курортным районом Санкт-Петербурга, а позже, при Владимире Яковлеве, был вице-губернатором города. С 2008 по 2012 год Беглов был замглавы администрации президента РФ, затем был полпредом Владимира Путина в Центральном федеральном округе, а с 2017-го — в Северо-Западном федеральном округе.

Георгий Полтавченко был губернатором Санкт-Петербурга с 2011 года. Его полномочия истекали в 2019 году.

Накануне Владимир Путин подписал указы о назначении исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Ранее, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин сменил глав трёх регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалина (возглавлявший этот регион Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья).