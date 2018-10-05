РБК назвал основного кандидата на пост главы Курской области

Замминистра строительства Андрей Чибис в ближайшее время может быть назначен врио губернатора Курской области, со ссылкой на близкие к региональным властям источники пишет РБК. Кроме него, на этот пост рассматривалась кандидатура гендиректора «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Кандидатом в губернаторы Курской области Чибиса выбрали как человека со способностями к управлению и успешного участника президентской учебной программы, сообщил один из собеседников РБК.

«Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — добавил второй источник.

Источник в Госдуме, имеющий отношение к региону, заметил, что, помимо Чибиса, на пост главы региона могут претендовать также депутаты Госдумы Александр Брыксин и Виктор Карамышев и генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев.

Грядущую отставку Михайлова источник, близкий к региональным властям, связал с его непопулярностью и преклонным возрастом — Михайлову 67 лет. Собеседник издания в Госдуме сообщил, что действующий губернатор Курской области Александр Михайлов приглашён в Москву 11 октября. Пресс-секретарь Михайлова Ольга Афанасьева заявила, что не владеет информацией о возможной отставке губернатора.

Напомним, новая серия отставок глав регионов началась 26 сентября, когда Владимир Путин сменил глав Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Затем президент назначил врио главы Приморья губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и принял отставку глав Липецкой и Курганской областей. В среду, 3 октября, Путин подписал указ об отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном административном округе Александра Беглова.