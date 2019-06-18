Госдума приняла закон о приостановке действия договора о ликвидации ракет

Госдума приняла законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «Интерфакс». «За» проголосовали 417 депутатов, один воздержался. Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия ДРСМД.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор об РСМД СССР и США заключили в 1987 году. Соглашение предполагает отказ сторон от разработки и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп назвал этот договор невыгодным для страны и объявил о планах выйти из него. Американские военные и НАТО обвинили Россию в нарушении условий договора и потребовали за 60 дней устранить нарушения. 1 февраля Трамп заявил, что США приостанавливают свое участие в ДРСМД. На следующий день аналогичное решение принял Владимир Путин.