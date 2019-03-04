Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991-го Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846.

2 февраля 2019 года после ряда взаимных обвинений в нарушении договора Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению. В ответ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на такой шаг и добавил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.