Госдеп обвинил Россию в начале гонки вооружений

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью PBS заявила, что Москва спровоцировала новую гонку вооружений, нарушив Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она нарушила ДРСМД», — сказала она.

Томпсон подчеркнула, что Вашингтон продолжает соблюдать Договор о РСМД и все другие международные соглашения, устанавливающие контроль над вооружениями. Американская сторона также предоставила России разведывательную информацию о нарушениях ею договора, добавила она. Москва обвинения отрицает.

Напомним, 23 января — за десять дней до анонсированного США выхода из Договора о РСМД — российские Минобороны и МИД раскрыли некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Именно она, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Представители обоих российских ведомств утверждали, что представленные данные являются доказательством невиновности РФ. Делегация из США на это мероприятие не приехала.

Позже, 2 февраля, президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).