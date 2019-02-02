Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет ТАСС.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, и мы приостанавливаем», — заявил глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Путин поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД.

«Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере [ограничения ракет средней и меньшей дальности] остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождём, пока наши партнёры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», — подчеркнул он.

Путин также поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу в качестве ответных мер начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса «Калибр». Работы в 2019 году будут проведены без увеличения бюджета Минобороны, заявил Шойгу.