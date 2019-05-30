Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил ТАСС спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения», — отметил Володин.

Он обратил внимание, что в соответствии с законопроектом «президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора». Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил спикер Госдумы.

Ранее, 4 марта, Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991-го договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846.

2 февраля 2019 года после ряда взаимных обвинений в нарушении договора Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению. В ответ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на такой шаг и добавил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.