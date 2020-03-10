Госдума поддержала идею обнуления президентских сроков для Путина

Депутаты Государственной думы РФ большинством голосов поддержали инициативу Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Как пишет Znak.com, за идею проголосовали 380 парламентариев, 44 высказались против.

Напомним, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова 10 марта предложила внести в законопроект об изменениях в Конституции поправку об обнулении президентских сроков. По мнению Терешковой, необходимо «или вообще убрать ограничения, или, если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность».

Сам Владимир Путин во время выступления в Госдуме поддержал поправку Терешковой, но уточнил, что это может быть возможно только в том случае, если данное положение одобрит Конституционный суд.