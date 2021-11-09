Госавтоинспекция Нижнего Тагила предупреждает водителей о непогоде и плохих дорожных условиях

С похолоданием в Нижнем Тагиле дорожная полиция призывает быть водителей и пешеходов более внимательными на дороге. По информации ГИБДД, в ближайшее время ожидается понижение температуры, дождь и мокрый снег и возникновение гололедных явлений на дорогах.

Нижнетагильская Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность и быть внимательными на дороге, выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений. Между автомобилями необходимо соблюдать безопасную дистанцию, не выезжать на встречную полосу. При этом автоинспекторы напоминают, что в такой период времени выезжать на дорогу можно только на зимней авторезине.

Также автомобилистам советуют проверить техническое состояние автомобиля и работу световых приборов и стеклоочистителей. В любое время суток на машине нужно передвигаться с исправными включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. При этом не следует забывать о том, что выходить на проезжую часть можно лишь после того, как вы убедитесь в полной остановке транспортного средства. Кроме того, ГИБДД рекомендует пешеходам использовать в одежде яркие цвета и светоотражающие элементы.

Как подготовить автомобиль к зимнему сезону, можно почитать в нашем специальном выпуске Guide Pro.