Guide Pro. Как подготовить автомобиль к зиме?

Зима близко, о чём автомобилистам с начала октября напоминают в ГИБДД Свердловской области, призывая заменить летние шины на зимние. Однако опытные водители знают, что на «переобувке» подготовка авто к зиме не заканчивается. В новом выпуске Guide Pro подробно рассказываем автовладельцам, на что нужно обратить внимание при наступлении холодов.

Замена летних шин на зимние

Начнём с классики. Менять шины рекомендуется при среднесуточной температуре +3 градуса. Летняя резина уже при такой температуре становится твёрдой и хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием, что влияет на безопасность вождения.

Проверка тормозной системы

Даже если проблем с тормозами вы не замечаете, делать диагностику тормозной системы всё же рекомендуется хотя бы раз в год. Зима — отличный повод заняться этим вопросом, ведь в холодное время года дороги на Урале становятся скользкими. Чтобы исключить заносы и другие неприятности, убедитесь в корректной работе тормозных колодок, наличии тормозной жидкости и т. д.

Проверка аккумулятора

Зимой старый аккумулятор может быстро разряжаться под воздействием отрицательных температур. Определить его жизнеспособность лучше до морозов, чтобы одно прекрасное зимнее утро не началось с поиска зарядника для АКБ. Сделать диагностику аккумулятора можно самостоятельно (если вы продвинутый пользователь) или обратившись к специалисту.

Диагностика двигателя

Нагрузка на мотор автомобиля в холода повышается в несколько раз. Причин у проблемы с запуском двигателя может быть масса: износ свечей зажигания и неполадки электропроводки. Чтобы неожиданно не встрять где-нибудь на трассе, лучше проверить «сердце» вашего авто перед началом зимнего сезона.

Замена моторного масла

Вообще менять масло рекомендуется каждые 5–10 тысяч километров пробега, но далеко не все автомобилисты могут похвастаться такой полезной привычкой. Приход холодов должен стать напоминанием: пора проверить масло!

Подготовка системы очистки стёкол

Заливать так называемую незамерзайку можно уже с первыми ночными заморозками. Также стоит обратить внимание на щётки дворников — возможно, они поистрепались за сезон. Экономить на щётках не стоит, ведь в случае снегопада или метели они ваши верные помощники. При покупке обратите внимание, при каких температурах производитель рекомендует эксплуатировать щётки.

Обработка замков и резиновых уплотнителей

Во время морозов резиновые уплотнители из-за накопившейся в них влаги могут примерзать к дверям. Лёгкое движение рук — и вы можете разорвать уплотнитель, просто открыв дверь своего авто. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, специалисты рекомендуют периодически обрабатывать резинки специальными средствами или тонким слоем тосола. Также на зиму стоит приобрести водоотталкивающие аэрозоли для замков: вы вспомните про них, когда наутро после мойки не сможете открыть машину.