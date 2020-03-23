Голосование по Конституции готовятся перенести на июнь из-за коронавируса

Назначенное на 22 апреля голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на трёх близких к администрации президента источников пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что решение о переносе уже принято, хотя окончательно новая дата пока не утверждена — её могут объявить до 25 марта, к этому же сроку должен появиться соответствующий указ президента.

«Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», — говорит один из собеседников.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет, что 20 марта в ЦИК прошло совещание, на котором решили рекомендовать регионам печатать продукцию, информирующую о голосовании по Конституции. Региональные избиркомы получили от ЦИК сообщение, в котором говорится, что до понедельника нужно «просто замереть», «ничего не печатать и не вешать». В ЦИК разрешили продолжить только печать брошюр с разъяснением поправок, а изготовление остальных материалов необходимо «затормозить» до тех пор, пока не появится определённость по этому поводу; в ЦИК рассчитывают, что это случится «в понедельник-вторник».

Источник «Ведомостей» утверждает, что голосование не будут совмещать с региональными выборами в единый день голосования 8 сентября — их проводят в соответствии с законом о гарантии избирательных прав, который «не стыкуется» с положением о порядке проведения голосования по Конституции. Собеседник издания предполагает, что пик распространения коронавируса придётся на апрель, а затем пойдёт на спад. Другой источник газеты отмечает, что новая дата зависит и от сроков ЕГЭ, которые включают в себя и июнь. Поскольку многие избирательные участки расположены в школах, голосование по поправкам к Конституции может пройти после окончания ЕГЭ, добавляет собеседник «Ведомостей». На прошлой неделе власти перенесли досрочные экзамены на основной период, который в этом году пройдёт с 25 мая по 29 июня.

Глава ЦИК Элла Памфилова допускала, что голосование по Конституции могут перенести на «более благополучное время» при негативной оценке ситуации с коронавирусом. Президент Владимир Путин также выступил за перенос на более поздний срок, хотя в Кремле не видели «показаний» для других дат. При этом регионы попросили не указывать 22 апреля на плакатах и билбордах, информирующих о голосовании, рассказал собеседник, близкий к руководству одного из них. Один из близких к Кремлю источников связывал такое решение именно с переносом плебисцита. Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника сообщал, что голосование могут отложить до июня. Meduza со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, писала, что для этого могут выбрать 12 июня, День России.

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