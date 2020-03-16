Власти могут отложить голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое запланировано на 22 апреля, может быть отложено, со ссылкой на близкий к организации голосования источник пишет Znak.com. По его словам, «Конституционный суд, скорее всего, просто не успеет рассмотреть документы». Другой высокопоставленный собеседник подтверждает возможность изменения планов, но по другой причине — по его словам, это может произойти из-за мер по противодействию распространению коронавируса. Источник, близкий к администрации президента РФ, подтвердил, что, если к 22 апреля «эпидемиологическая ситуация по коронавирусу будет неблагоприятной», голосование могут перенести.

«Конституционный суд точно успеет в течение семи дней дать своё заключение, как это установлено в законе. Дата голосования будет назначена президентом после заключения Конституционного суда. Поэтому не нужно гадать, а следует дождаться заключения Конституционного суда и решения президента по дате голосования», — сказал сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ в начале года. Одна из ключевых поправок была озвучена на прошлой неделе, она касается обнуления президентских сроков Путина, что позволит ему участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В выходные Путин уже подписал закон, который предусматривает внесение поправок в Конституцию, теперь его проверяет Конституционный суд.