Путин допустил перенос общероссийского голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое согласно подписанному накануне указу президента России Владимира Путина должно пройти 22 апреля, может быть перенесено, поскольку приоритетом в условиях распространения коронавируса остаётся здоровье граждан, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Путин подчеркнул, что голосование состоится только в том случае, если «ситуация позволит проводить подобные мероприятия». По его словам, при всей важности изменений в основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан». При этом Путин подчеркнул, что действующий закон позволяет изменить дату голосования.

«Вместе с тем хочу обратить внимание на то, что в соответствии с законом мы после издания указа должны проводить это голосование не раньше чем через месяц. Можно позднее, причём срок, когда позднее, в законе не обозначен», — сказал президент.

Дмитрий Песков отметил, что было бы нелогично подписывать указ с открытой датой, но в то же время, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, власти будут следить за ситуацией с распространением коронавируса и при необходимости дату голосования возможно будет «передвинуть вправо».