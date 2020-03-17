Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции 22 апреля

Президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Датой проведения голосования остаётся 22 апреля. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Как пишет Znak.com, на голосование будет вынесен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

При этом 17 марта в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин допустил, что голосование может быть перенесено, «если ситуация потребует».