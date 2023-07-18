Главу ГГО Дмитрия Летникова вновь проверят на растрату бюджетных средств

13 июля 2023 года руководителем следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила было отменено необоснованное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Ранее следователь по делу Дмитрия Летникова не увидел в его действиях состава преступления. Материалы дела были возвращены прокуратурой для повторной проверки.

Ранее дума Горноуральского городского округа не стала отстранять Дмитрия Летникова с должности, несмотря на требования прокуратуры. 15 мая 2023 года прокурор Пригородного района направил в думу ГГО представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Летникову вменяется нарушение ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).