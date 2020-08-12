Главный врач ЦГБ №1 Нижнего Тагила написал заявление на АН «Между строк» за публикацию о «кавардаке» в больнице во время пандемии коронавируса

Сегодня в редакцию агентства новостей «Между строк» пришла полиция. Заявление в прокуратуру Дзержинского района с просьбой провести проверку деятельности АН «Между строк» подал главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев. Поводом для заявления стала статья с заголовком: «“В отделении был полный кавардак”. История жительницы Нижнего Тагила с подтверждённым диагнозом COVID-19». В ней героиня рассказывает свою историю болезни и лечения в медучреждении в самый разгар пандемии коронавируса.

Возмущение руководителя больницы вызвало утверждение героини публикации, что в отделении был «полный кавардак». Олег Николаев в заявлении настаивает, что это была лишь «напряжённая рабочая атмосфера». Ещё одним пунктом недовольства главврача почему-то стало упоминание героини о сквозняке в отделении. В итоге Николаев обвиняет нас в создании фейков.

«Учитывая неоднократность появления на сайте АН “Между строк” не соответствующих действительности информационных материалов (фейков), прошу провести проверку деятельности АН “Между строк” на предмет законности их действий по распространению заведомо ложной и не соответствующей действительности информации. При обнаружении уголовного или административного деяния возбудить соответствующее производство», — пишет Николаев в заявлении.

Главный редактор АН «Между строк» пояснила сотрудницам полиции, что публикация не является фейком и основана на рассказе реальной пациентки больницы. Точно так же не являются фейками и все наши предыдущие материалы на тему перегруженности системы здравоохранения Нижнего Тагила во время пандемии: рассказы о суточных очередях на КТ и отказах врачей брать тесты на COVID-19, похоронах в закрытых гробах и резком росте смертности в июле. И в этих публикациях мы никогда не ставили под сомнение профессионализм врачей, они — настоящие герои этого тяжёлого времени. Мы пишем о перегруженности и зачастую неготовности системы здравоохранения к вызову, который сделал коронавирус.

«Я считаю, что это крайне неэффективная трата времени главного врача, который вместо того, чтобы решать проблемы своих пациентов и сотрудников, занимается кляузничеством, — говорит главный редактор АН “Между строк” Наталья Вахонина. — В ЦГБ № 1 в июле были страшные очереди — люди сутками ждали, чтобы попасть на КТ. В период пика пандемии в эту больницу свозили людей со всего Горнозаводского округа, в очередях был сущий ад, но главврача волнуют слова “кавардак” и “сквозняк” в публикации СМИ. Тысячи людей знают реальную ситуацию в здравоохранении, а Николаев пытается обвинить нас в фейках. Уверяю, что наша редакция прекрасно понимает свою ответственность и перед тем, как информация попадает на сайт, она проходит фактчекинг».

Стоит отметить, что это уже не первое заявление ЦГБ № 1 на АН «Между строк». Так, в 2018 году больница направила в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к двум жителям Нижнего Тагила, которые обвинили врачей травмпункта в пьянстве на рабочем месте и неоказании первой медицинской помощи: в медучреждении было снято видео со старшей медсестрой, которая, по мнению автора видео, была пьяна. АН «Между строк» было привлечено по делу в качестве третьего лица. Позднее Дзержинский районный суд отказал ЦГБ в удовлетворении исковых требований.