Больница Нижнего Тагила предъявила иск пациентке из-за «пьяной медсестры»

ЦГБ № 1 Нижнего Тагила направила в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к жительнице Дзержинского района Марии Фазуловой, которая обвинила врачей травмпункта в пьянстве на рабочем месте и неоказании первой медицинской помощи. Вторым ответчиком является тагильчанин Александр Потапов, который также размещал в соцсетях порочащую медиков и неподтвердившуюся информацию. В четверг, 19 июля, копию искового заявления врачей получило АН «Между строк», которое привлечено по делу в качестве третьего лица.

Напомним, инцидент произошёл утром 13 апреля в травмпункте на улице Окунева. По словам девушки, которая представилась журналисту АН «Между строк» как Юлия Рябко, она серьёзно порезала руку осколком стекла и вместе с друзьями поехала в медучреждение. Когда компания прибыла на место, выяснилось, что принять пострадавшую сотрудники травмпункта оперативно не могут. Тогда один из друзей Марии стал снимать на камеру мобильного телефона старшую медсестру Валентину Павлухину, которая готовила процедурный кабинет к приёму пациентов. Автор видео посчитал, что медик находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, и обвинил в этом медсестру.

Видеозапись из травмпункта была выложена в паблике «Инцидент Нижний Тагил», откуда попала в федеральные и региональные СМИ: на телеканалы РЕН ТВ, «Россия 24», «360о», в ИА «Кремлёвская пресса», Tagilcity.ru и АН «Между строк». Третьим лицом по делу из всего перечня СМИ привлечено только наше агентство, а также сама медсестра Павлухина.

Позже Минздрав Свердловской области провёл внутреннюю проверку, потребовав объяснительные со всех сотрудников медучреждения, работавших в ту ночь.

«По результатам проверки установлено, что медицинская помощь Фазуловой М. С. оказывалась по медицинским показаниям. Факты употребления алкоголя не подтвердились. В отношении медицинских сотрудников травмпункта главным врачом вынесены дисциплинарные взыскания», — говорится в официальном ответе ведомства.

Взыскание получила в числе прочих и медсестра Павлухина, которая должна была вызвать врача на осмотр пациента, но не сделала этого.

В исковом требовании медики просят ответчиков опровергнуть свои заявления через средства массовой информации. Первое слушание назначено на 31 июля.