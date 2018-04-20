Жительница Нижнего Тагила обвиняет врачей ЦГБ № 1 в пьянстве на рабочем месте (ВИДЕО)

Жительница Дзержинского района Юлия Рябко обвиняет врачей ЦГБ № 1 в неоказании первой медицинской помощи и пьянстве на рабочем месте. По словам женщины, утром 13 апреля она серьёзно порезала руку осколком стекла и вместе с мужем поехала в травмпункт на улице Окунева, но попасть в кабинет к дежурному врачу удалось только спустя час.

«Мы больше часа ждали, пока нам откроют двери, а когда открыли, то из них вышли две женщины, одна из которых выкидывала коробки из-под пиццы и пустые бутылки из-под шампанского, — рассказала Юлия журналисту АН “Между строк”. — Когда мы попытались узнать, когда нам будет оказана помощь, то вторая женщина заявила, что я суицидница, и попросила покинуть кабинет. В ходе разговора мы поняли, что они обе не совсем трезвые, поэтому решили поехать в больницу на Максарёва, где мне сразу помогли. В январе прошлого года я сломала ногу и также обратилась в этот травмпункт, и тогда было такое же хамское отношение к пациентам. Я нашла заведующего и пожаловалась ему на работу персонала, на что он мне ответил: “Я всё это знаю, но если я всех уволю, то кто будет работать?!”».

В этот раз женщина решила не останавливаться на устном замечании и написала жалобу на имя главврача ЦГБ № 1 Олега Николаева и в Минздрав Свердловской области. Заместитель главного врача ЦГБ № 1 по хирургической помощи Александр Фурман пояснил АН «Между строк», что руководство больницы рассмотрит обращение, как только оно поступит в их распоряжение.

Пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков подтвердил, что все пациенты, которые считают, что им не была оказана медпомощь, должны обратиться с жалобой или к руководству медицинской организации, или в Минздрав.