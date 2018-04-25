«Пьяную» медсестру в травмпункте Нижнего Тагила накажут за невыполнение функциональных обязанностей

Служебная проверка не выявила фактов пьянства медперсонала в травмпункте на улице Окунева в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «Тагил-ТВ» со ссылкой на главврача ЦГБ № 1 Олега Николаева.

«Я непосредственно встречался и с исполняющим обязанности травмпункта, и с медсестрой, которая была запечатлена на кадре. Решение комиссии однозначно: никаких фактов о том, что медсестра была в нетрезвом состоянии, нет», — заявил Олег Николаев.

При этом Николаев подчеркнул, что медсестра должна была вызвать врача на осмотр пациента, но не сделала этого. Бездействие сотрудника является нарушением функциональных обязанностей, за что медик понесёт дисциплинарное наказание.

Как рассказал АН «Между строк» старший помощник прокурора Дзержинского района Николай Коваленко, заявление с просьбой проверить работу медучреждения к ним поступило накануне.

«Заявление к нам поступило только вчера, поэтому мы пока даже не начали проверку. Она может продлиться до 30 дней», — пояснил представитель надзорного ведомства.

Напомним, утром 13 апреля жительница Нижнего Тагила Юлия Рябко с резаной раной руки обратилась в травмпункт на улице Окунева, но оказать первую медицинскую помощь своевременно ей там не смогли. Женщина считает, что беседовавшая с ней медсестра находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла полноценно выполнять свои должностные обязанности.