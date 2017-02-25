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28 Фев 2017 22:07 | Метки: новости, спорт

Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова

Официальный трофей Высшей хоккейной лиги «Братина» в текущем сезоне будет вручён победителю в последний раз, сообщается на официальном сайте ВХЛ. Начиная с сезона 2017/18 участники чемпионата будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова. Такое решение сегодня озвучил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение, – считает Третьяк. – Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даём ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодёжной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова».

Отметим, хоккейный кубок «Братина» вручается победителю второй по силе хоккейной лиги России с 2008 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров скончался сегодня ночью в возрасте 69 лет. Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 году выступал за ЦСКА, в составе которого 11 раз становился чемпионом СССР. На его счету две золотые медали Олимпиад (1972, 1976) и одна серебряная (1980), а также девять титулов чемпиона мира. С мая 1992 по апрель 1994 года Петров занимал пост главы Федерации хоккея России.

Напомним, что в текущем сезоне за главный приз ВХЛ успешно сражается ХК «Спутник» из Нижнего Тагила.

Агентство новостей «Между строк»

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