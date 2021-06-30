Главная награда Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — приехала в Нижний Тагил

Сегодня, 30 июня, любители хоккея смогут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ — Кубком Гагарина*. Сделать это можно во Дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова после товарищеского матча между командами «Огнеборец» и ветеранами ХК «Спутник». Начало встречи — в 17:00, а фотосессия начнётся ориентировочно в 18:30.

Кубок Гагарина в Нижний Тагил привёз воспитанник спортшколы «Спутник» Семён Чистяков. Весной 2021 года в составе омского «Авангарда» тагильчанин впервые стал обладателем заветного приза.

Это второй случай, когда кубок приезжает в Нижний Тагил. Впервые это случилось в 2016 году. Тогда трофей привёз Артём Железков.

19-летний уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков начал свою карьеру в спортивной школе «Спутник», продолжив семейную традицию — его отец тоже был хоккеистом. За тагильский клуб Семён играл до 2011 года. Затем он попал в юниорскую команду «Трактор» из Челябинска и уфимский клуб «Салават Юлаев». В МХЛ играл за «Толпар», участвовал в юниорском чемпионате мира в Швеции. В 2019 году среди 28 российских хоккеистов Семён Чистяков прошёл этап драфта новичков Национальной хоккейной лиги. В 2019 году тагильчанин перешёл в омский «Авангард» на позицию защитника. В феврале 2021 года в составе сборной России Семён стал победителем Евротура.

*Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги начиная с сезона 2008/2009.