Главе полиции Первоуральска отменили домашний арест

Судья Свердловского облсуда Елена Ишкина отменила решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о продлении домашнего ареста начальнику ОМВД РФ по Первоуральску полковнику Олегу Грехову, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Домашний арест Грехову заменили запретом на определённые действия: ему запрещено общаться со свидетелями и другими фигурантами своего уголовного дела.

На отмене решения о продлении домашнего ареста настаивала защита Грехова. По мнению адвокатов, следствие строится на показаниях сомнительных личностей, которые находятся за пределами страны и их допрос осуществляется по скайпу.

Напомним, Олега Грехова задержали сотрудники ФСБ и УСБ ГУ МВД РФ по Свердловской области утром 7 ноября. Ему было предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

На заседании в Октябрьском суде по мере пресечения Грехов пояснил, что в деле идёт речь о взятке 6-летней давности, когда он работал в отделе «К» ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Обвинение я читал, в целом его понимаю. Но предвосхищать дело я не буду, это некорректно», — заявил Грехов.

При этом он подчеркнул, что вину не признаёт и «оборотнем себя не считает». Недоброжелателей, по его словам, у него нет, откуда взялось дело — не комментирует, но заявляет, что дорожит своим добрым именем.

«Я законодательство не нарушал, я считаю, что это оговор. Я сотрудничаю со следствием, ни от кого не бегаю», — сообщил Олег Грехов.

9 ноября Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и взял Грехова под арест на 2 месяца, до 6 января включительно. 21 ноября Свердловский облсуд смягчил Грехову меру пресечения, заменив СИЗО на домашний арест. 27 декабря Ленинский райсуд удовлетворил новое ходатайство следствия и продлил на 3 месяца, до 6 апреля 2019 года, срок домашнего ареста Грехова.