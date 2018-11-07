Главу городской полиции Первоуральска задержали по подозрению в коррупции

В Первоуральске утром 7 ноября задержали начальника городской полиции полковника Олега Грехова, пишет E1.ru. Информацию об этом подтвердили в областном полицейском главке.

«Сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники региональной ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. Сейчас проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По словам Горелых, с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД «изгнаны с позором» более 100 должностных лиц разных званий и должностей.

Ранее Грехов работал в ГУ МВД по Свердловской области и возглавлял отдел «К», который расследует преступления в сфере информационных технологий.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге был арестован начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского полицейского управления Эдуард Воронин. Высокопоставленного силовика заподозрили в превышении должностных полномочий.