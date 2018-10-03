В Екатеринбурге задержан начальник отдела полиции по борьбе с коррупцией

В Екатеринбуге задержан начальник городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД майор Эдуард Воронин, со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского пишет Znak.com.

По информации защитника, Воронин находится в четвёртом управлении регионального управления СКР, с ним работают следователи. Близкие к следствию собеседники издания отмечают, что завтра в Ленинском районном суде Екатеринбурга будет решаться вопрос по мере пресечения задержанному майору.

Ранее стало известно, что сегодня в кабинете Воронина и у него дома прошли обыски. Сообщалось, что они связаны с нашумевшим делом, по которому основатель и тренер скандально известного бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев отбывает срок.