Главу полиции Первоуральска на два месяца отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО начальника ОМВД Первоуральска полковника Олега Грехова, пишет E1.ru.

По одной из версий следствия, Грехов косвенно причастен к подготовке покушения на Евгения Ройзмана в 2011 году: силовика подозревают в том, что он продал распечатки с расшифровкой телефонных разговоров Ройзмана.

В суд Грехова привели в наручниках, в зале во время заседания он находился за решёткой. По ходатайству адвоката заседание сделали закрытым для прессы, но на оглашении решения корреспондентам разрешили присутствовать.

Грехов свою вину не признаёт, в суде он категорически отверг, что его задержали за продажу расшифровок, но упомянул, что его подозревают в какой-то взятке, которую он якобы получил 6 лет назад, как раз в период его работы в отделе «К».

«Ничего постыдного я не делал. Оборотнем себя не считаю. Дорожу не должностью, а своим именем», — сказал полковник.

Грехов просил судью выпустить его на свободу, заверив, что сотрудничает со следствием и готов пройти полиграф. Однако полковника решили не отпускать под подписку о невыезде, поскольку суд счёл, что он может оказать давление на свидетелей.

Напомним, Олега Грехова задержали утром 7 ноября сотрудники ФСБ возле его дома. Во время расследования дела о покушении на Ройзмана в 2011 году за продажу распечаток телефонных разговоров наказали подчинённого Грехова — Артёма Письменного, он получил условный срок.