«Глава Свердловской области» вышел из «дурки» и принялся за старое

«Глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов после принудительного лечения снова взялся за оппозиционную деятельность. Накануне «ожил» Twitter-аккаунт Злоказова, который не обновлялся с апреля 2019 года. За 31 мая в нём появились сразу три записи со ссылкой на его YouTube-канал, где автор рассказывает о «Сбербанкообразовании», «китайской цифровизации России» и прочих «мировых заговорах».

Как рассказал АН «Между строк» старший следователь следственного отдела УФСБ по ЦВО Никита Карпов, Андрей Злоказов был переведён из исетского филиала Свердловской областной психиатрической больницы, где проводится принудительное лечение психически больных пациентов, в психиатрическую больницу № 3 Екатеринбурга.

В военной контрразведке уточнили, что за Злоказовым теперь нет надзора с их стороны, поэтому они не не знают, есть ли у него доступ к интернету и телефону. При этом в ФСБ заявили, что отслеживание деятельности свердловской ячейки «граждан СССР» продолжается.

Напомним, несколько лет назад Андрей Злоказов был назначен «временно исполняющим обязанности главы Свердловской области РСФСР» «президентом СССР»* Сергеем Тараскиным. В марте и октябре 2018 года сотрудники ФСБ проводили обыски в офисах организации в Нижнем Тагиле. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении Злоказова.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд признал его виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и отправил на принудительное лечение. После Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина. В июне 2019 года Злоказов написал письмо в редакцию Znak.com, в котором пожаловался на пытки в психиатрическом отделении Бутырки, куда он был направлен на принудительное лечение.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.