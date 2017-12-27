Глава «Ростеха» рассказал о тяжёлом финансовом положении «Уралвагонзавода» и нерентабельности его производств

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту» оценил уровень падения «Уралвагонзавода» до смены руководства в 2017 году. Он отметил тяжёлое финансовое положение предприятия, связанное с накоплением огромных долгов, а также нерентабельность ряда производств УВЗ.

«Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной. Процесс был построен таким образом, что компания производила вагоны и у себя же их и покупала. Мы планируем продать компанию "УВЗ-Логистик", она сегодня владеет 27 тысячами вагонов. Там основной долг около 28 млрд рублей плюс около 90 млрд рублей поручительств. В результате продажи значительно снизим кредитную нагрузку», — сказал Чемезов.

Ранее АН «Между строк» писало о том, что участники рынка грузовых перевозок оценивают выставленную на продажу «УВЗ-Логистик» в 50 млрд рублей. Это на 35 млрд дешевле той стоимости, которую предлагает сама материнская компания — НПК «Уралвагонзавод». Интерес к активу выказывали Федеральная грузовая компания (арендует парк «УВЗ-Логистик» до 2019 года), организация «Тринфико Пропети Менеджмент», которая управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние». Летом дочернюю компанию корпорации возглавил Александр Самусев, который сменил на посту Дмитрия Еремеева. По мнению экспертов, это назначение должно помочь транспортному оператору выйти из кризиса, подготовить его к продаже.

По словам Чемезова, если бы «Уралвагонзавод» был в нормальном финансовом состоянии, его можно было бы объединить с «Курганмашзаводом» в холдинг. Но оба предприятия имеют огромные долги, и «если они объединятся, то могут и утонуть — и вытащить их из ямы будет уже очень сложно», считает глава госкорпорации. По мнению Чемезова, чтобы привести «Уралвагонзавод» и «Курганмашзавод» в нормальное финансовое состояние, понадобится не менее трёх-четырёх лет.

Напомним, в декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% принадлежащих Российской Федерации акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Гендиректором УВЗ вместо Олега Сиенко, возглавлявшего предприятие с 2009 года, был назначен Александр Потапов, работавший до этого заместителем министра промышленности и торговли РФ. Также представители «Ростеха» вошли в состав совета директоров. Известно, что новая команда управленцев инициировала на УВЗ масштабную аудиторскую проверку, одной из целей которой было сокращение издержек проблемной корпорации.

Недавно рабочие УВЗ, недовольные снижением заработной платы, устроили на заводе итальянскую забастовку. Заводчане жалуются на неправомерные действия нового руководства предприятия уже не первый месяц. Так, в июне суд Нижнего Тагила удовлетворил иск сотрудников складского комплекса бюро вторичного сырья УВЗ, которым незаконно снижали зарплату в течение трёх месяцев.