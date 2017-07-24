«Уралвагонзавод» незаконно урезал зарплату своим рабочим

Сегодня Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск четырёх сотрудников складского комплекса бюро вторичного сырья УВЗ. Работники обвиняли руководство оборонного предприятия в том, что им неправомерно снижали зарплату в течение трёх месяцев якобы из-за простоя. Деньги работникам уже вернули, в суде юрист представил соответствующие документы.

«Фактически работодатель выкинул белый флаг и капитулировал, отменив приказы о простое. Работникам 24 июля были выплачены деньги. В суде представитель УВЗ попросил при вынесении решения о начислении компенсации за моральный вред учитывать тот факт, что работодатель признал свою ошибку. Но суд удовлетворил требования по взысканию за моральный вред, пусть и всего по 250 рублей на человека. Однако таким решением суд признал, что права работников были нарушены», – рассказал «Новому Дню» председатель независимого профсоюза НПС «Солидарность» Алексей Димитров.

Издание уточняет, что на предварительном слушании представитель УВЗ уверяла, что снижение зарплаты проходило по законным основаниям. По мнению госкорпорации, деньги должны начисляться только за фактически отработанное время, независимо от того, сколько сотрудник провёл на предприятии.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: Ura.ru