Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил главные стройки городских школ в этом году

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 15 апреля, побывал на главных стройках образовательных учреждений в городе в 2019 году. Он оценил ход работ на площадке будущей школы № 100 на Муринских прудах, которая рассчитана на 1200 учащихся, а также пообщался с рабочими, занимающимися капремонтом школы № 72. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию и принять учащихся 1 сентября этого года.

В школе № 100 рабочие уже приступили к отделочным работам. Сейчас на объекте трудятся более 100 человек. Подрядчик — ООО «Уралинжиниринг» — обещает привлечь к работе в дальнейшем порядка 200 сотрудников, но пока ему не удаётся сделать это, в том числе из-за проблем у мигрантов-строителей с регистрацией. До конца апреля на объекте обещают завершить все штукатурные работы. В мае начнутся поставки оборудования для школы, на него потратят более 100 млн рублей. Необходимо также решить вопрос обслуживания оборудования, в том числе видеокамер, которые будут установлены в образовательном учреждении. В «Ростелекоме», по словам чиновников, за обслуживание просят платить 600 тысяч рублей в год.

К благоустройству прилегающей к школе территории, а также строительству подъездных дорог строители приступят в ближайшее время. Все работы на улице должны быть завершены до 1 августа. Владислав Пинаев предложил провести на территории будущего образовательного учреждения субботник, так как вокруг здания школы накопилось много мусора. Он также отметил, что объект в любом случае должен быть сдан в эксплуатацию до 1 сентября этого года. «Любого другого варианта у нас нет», — сказал сегодня в ходе объезда строек мэр.

Помимо богатой спортивной базы, в строящемся образовательном учреждении будет большой актовый зал с профессиональным сценическим оборудованием, который будет вмещать 480 зрителей. Таким образом, сотая школа станет своеобразным культурным центром для детей микрорайона и в перспективе — для жителей всей Гальянки. О желании учиться в современной школе на Муринских прудах заявили уже более 800 тагильчан, в том числе 200 первоклассников.

Капитальный ремонт школы № 72 на Тагилстрое начался 1 апреля. Подрядчик — ЗАО «Стройкомплекс» — уже произвёл демонтаж электросетей, кровли, перегородок, старого штукатурного слоя на стенах и потолке и приступил к строительным работам. В ходе демонтажа было обнаружено, что на окнах первого этажа отсутствуют перемычки, необходимые для придания надёжности стеновой конструкции. Сейчас подрядчик решает, каким образом можно усилить конструкции.

Заместитель гендиректора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков рассказал Владиславу Пинаеву, что сейчас идёт строительство кровли. В начале мая рабочие планируют уложить металлочерепицу, так как «профлист некрасиво смотрится на двухэтажном здании». После этого они приступят к монтажу сетей горячего и холодного водоснабжения и установке оконных блоков. Строителям предстоит также заменить канализационную и вентиляционную системы, привести в порядок классы и фасад здания, благоустроить школьную территорию и организовать спортивные площадки.

«Стройкомплекс» обещает закончить капитальный ремонт школы № 72 в Нижнем Тагиле к 1 сентября 2019 года. Зданию школы уже больше 70 лет. За это время капитальный ремонт в нём ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации серьёзно изношены. Экспертиза кабинетов и здания, которая была проведена ещё в 2015 году, показала, что пребывание в некоторых помещениях опасно.

На время ремонтных работ ученики и преподаватели «переехали» в недавно отремонтированную также «Стройкомплексом» школу № 56.