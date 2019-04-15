На стройке школы № 100 в Нижнем Тагиле задержана группа нелегалов

13 апреля сотрудники ФСБ и полиции при силовой поддержке ОМОН провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на строительной площадке школы № 100 в Нижнем Тагиле. Как сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений административного законодательства, допущенный иностранными работниками и субподрядными организациями, осуществляющими строительные работы. По данным издания, было задержано 30 человек для установления личности и проверки документов. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил журналисту АН «Между строк», что мэрия взяла ситуацию на контроль, чтобы не допускать подобных нарушений впредь.

«Этот вопрос находится вне компетенции муниципального образования, но нарушать закон никому нельзя, мы живём в правовом государстве, поэтому, наверно, подрядчик (ООО "Уралинжиниринг". — Прим. ред.), принимая на субподряд те или иные компании, должен каким-то образом дополнительно смотреть документы и не допускать того, что происходит здесь. Но такая ситуация не только у нас, поэтому должны работать только те, кто имеет допуск и разрешение на работы на территории России. Со своей стороны скажу, что мы поставим на вид, чтобы такого впредь не допускать», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, аналогичные оперативные мероприятия на стройплощадке школы № 100 проходили в конце февраля. Тогда правоохранители задержали 12 человек, у которых при себе отсутствовали документы, разрешающие трудовую деятельность на территории РФ. По словам подрядчиков, на данный момент на стройке задействовано более 100 человек.