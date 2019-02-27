В Нижнем Тагиле на стройке школы №100 задержали большую группу нелегалов

Сегодня, 27 февраля, сотрудники УФСБ и ОМОН провели рейд на стройплощадке школы № 100 на Муринских прудах. По информации ИА «Новый город», силовики проводили проверку режима пребывания на территории России иностранных граждан. В ходе оперативных мероприятий было проверено 60 человек, у 12 из них не оказалось при себе необходимых документов. Все они были доставлены в отдел УФМС.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили данную информацию, но пока затруднились ответить, из каких республик прибыли задержанные.

На прошлой неделе стало известно, что следить за строительством школы можно будет в режиме online.

Напомним, генподрядчиком строительства объекта на 1200 мест выступает компания «Урал Инжиниринг» депутата екатеринбургской гордумы Олега Кагилева. Планируется, что современный образовательный комплекс со всей инфраструктурой для учёбы, творчества и занятий спортом будет введён в эксплуатацию 1 сентября 2019 года. В школе № 100 смогут учиться дети из 50 домов, расположенных на Гальянке. Учреждение возглавил бывший начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских.