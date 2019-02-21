За строительством школы № 100 на Муринских прудах любой желающий сможет следить онлайн

За строительством школы № 100 на Муринских прудах сможет наблюдать любой желающий. В ближайшее время на территории установят камеры видеонаблюдения. Об этом сегодня, 21 февраля, на выездном совещании сообщил и. о. замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко. На каком именно ресурсе будет транслироваться видео о ходе работ по созданию самой современной школы в городе, в пресс-службе мэрии обещали сообщить позже.

Планируется, что строительство школы завершится до 1 июля этого года, сейчас работы выполнены на 30–33%, рассказал АН «Между строк» Владимир Юрченко. На объекте трудятся более ста специалистов.

«Маленькое утешение — это то, что электротехническое, гидроизоляционное, сантехническое оборудование у нас на объекте в полном объёме скомплектовано. Осталось только приобрести оборудование, которое необходимо для образовательного процесса. Сейчас согласуем его с директором школы, управлением образования. Там парты, столы, интерактивные доски. Подрядчик начнёт закупать их в марте, после согласования. До мая полностью закроем все эти вопросы. По благоустройству территории 10–15% работ было выполнено в прошлом году, но основные работы начнутся, конечно, после того, как оттает земля, в апреле-мае», — рассказал Владимир Юрченко.

В школе № 100 смогут учиться дети из 50 домов, расположенных на Гальянке. Запись первоклассников в новое учреждение стартовала 1 февраля. Подать документы в школу могут тагильчане, живущие в домах по Уральскому проспекту, улице Захарова, Черноисточинскому шоссе, улицам Смелянского, Булата Окуджавы, Удовенко и 2-е Фотеево, а также в микрорайоне Запрудный. Возглавил учреждение бывший начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских. Сейчас он собирает команду единомышленников, которая поможет ему создать школу, которой в Тагиле не было никогда.

Напомним, на строительство учебного заведения планируется потратить около миллиарда рублей. После визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева на День города — 2018 было принято решение о финансовой поддержке строительства. Также изменилась доля софинансирования — вместо 50/50 Нижний Тагил получил 30/70, что серьёзно снизило нагрузку на бюджет города.