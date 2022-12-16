Глава Нижнего Тагила оказался на 36-м месте в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области

Владислав Пинаев занял 36-е место в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области по версии издания «Бизнес Журнал. Урал». Топ составлен на основе мнения профильных экспертов и публикуется по итогам 2022 года в течение декабря, раскрывая личности 1-2 персон в день.

Относительно прошлого года мэр Нижнего Тагила поднялся в рейтинге на 12 строчек. Эксперты бизнес-журнала связывают такое усиление влияния градоначальника с юбилеем Нижнего Тагила, что позволило главе города чаще мелькать в повестке региональных и федеральных СМИ. Кроме того, в этом году Владислав Пинаев был избран в новый состав высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, что начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров занял в рейтинге 44-е место. Оба тагильчанина опередили в рейтинге нескольких региональных министров и заместителей главы региона, среди которых замгубернатора Алексей Шмыков (47-е место) и Валерий Чайников (63-е место), первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель (57-е место) и ряд других высокопоставленных чиновников.