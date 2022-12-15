Главный полицейский Нижнего Тагила занял 44-е место в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров занял 44-е место в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области по версии издания «Бизнес Журнал. Урал». Список, основанный на мнениях экспертов в различных сферах, публикуется журналом по итогам года, начиная с конца, по 1-2 персоны в день в течение декабря.

Тагильский полицейский опередил в списке нескольких региональных министров и заместителей главы региона, среди которых замгубернатора Алексей Шмыков (47-е место) и Валерий Чайников (63-е место), первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель (57-е место) и ряд других высокопоставленных чиновников. По состоянию на 15 декабря последним опубликованным членом рейтинга стала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина (41-е место). Другие представители Нижнего Тагила, в том числе глава города Владислав Пинаев, в рейтинге пока не числятся.

Напомним, по итогам 2021 года Ибрагим Абдулкадыров обошёл в рейтинге издания мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Тогда полковник занял 47-е место, а глава Нижнего Тагила расположился следом, на 48-й строчке.