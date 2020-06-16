Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе, но спустя два часа постановил провести его

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в Facebook об отмене парада Победы 24 июня в Симферополе, но спустя два часа, проконсультировавшись с Минобороны и Роспотребнадзором, всё же решил его провести.

Днём 16 июня Аксёнов написал об отмене парада для «обеспечения защиты жизни и здоровья граждан».

«Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля», — писал Аксёнов.

Глава Крыма также выразил надежду, что парад Победы в Керчи, который всё же состоится, «ничем не уступит праздникам прошлых лет». Спустя два часа Аксёнов опубликовал другой пост и написал, что парад в Симферополе всё же состоится.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», — написал Аксёнов.

Он добавил, что «взвесил все риски» и проконсультировался с Минобороны и Роспотребнадзором, и отметил, что власти примут меры для безопасности граждан.

Напомним, в части регионов России парад Победы отменили из-за эпидемиологической обстановки. 15 июня стало известно о переносе парада в Челябинской, Пензенской областях и Якутии. Парад Победы в России был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса.