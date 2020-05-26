Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня

Президент России Владимир Путин объявил, что парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня, передаёт «Дождь». Путин поручил начать подготовку к параду.

Также глава государства назвал дату проведения акции «Бессмертный полк» — 26 июля. Путин подчеркнул, что акцию невозможно провести при необходимости соблюдать социальную дистанцию, и добавил, что её могут перенести в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, Путин объявил, что пик коронавируса в России пройден.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России сам объявит о новых датах перенесённого парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и голосования по поправкам в Конституцию.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, однако в связи с коронавирусной инфекцией оно было отложено на неопределённый срок, также была перенесена дата возможного парада Победы. По информации Минобороны, торжественные мероприятия могли пройти 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлевается на 2020 год — таким образом, участники предстоящего референдума по принятию поправок в Конституцию РФ смогут проголосовать как с помощью почты, так и через интернет.