Минобороны выступает за перенос парада Победы на сентябрь

Министерство обороны рассматривает возможность провести парад Победы, отменённый 9 мая из-за пандемии коронавируса, в сентябре, со ссылкой на несколько источников в ведомстве пишет «Коммерсантъ».

«Рассматривается 3 сентября, однако точную дату в связи с непредсказуемостью развития пандемии определить пока не решаются», — подчёркивает один из собеседников.

Другой источник сказал, что если эпидемиологическая обстановка в ближайшие месяцы не нормализуется, то мероприятие придётся переносить на более поздний срок. По словам собеседника, близкого к администрации президента, есть ещё одна запасная дата — 7 ноября, в этот день в СССР традиционно проходил парад в честь годовщины Октябрьской революции. В пресс-службе Минобороны информацию о возможной дате парада официально прокомментировать отказались.

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что военный парад и голосование по конституционным поправкам могут пройти в один день — 24 июня.