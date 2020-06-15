Ещё три российских города отменили парад Победы 24 июня из-за эпидемии коронавируса

Власти Челябинской и Пензенской областей, а также Якутии приняли решение отменить парад Победы, запланированный на 24 июня, из-за угрозы распространения коронавируса, пишут РИА Новости и ТАСС.

Руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров сообщил, что парад Победы в Якутске отменяют из-за ситуации с коронавирусом в республике: по его словам, на 24 июня запланированы другие мероприятия, их покажут по местным телеканалам.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также сообщил, что 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса в регионе не будет проводиться парад Победы.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесём его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Думаю, на этой неделе мы перейдём на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты», — заявил он.

Кроме того, отменяется проведение парада в Челябинске: на странице правительства Челябинской области в Facebook говорится, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также сохраняется риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«На основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — заявили власти.

Ранее стало известно, что как минимум десять крупных российских городов отказались от проведения парада Победы 24 июня из-за эпидемии коронавируса. В частности, 2 июня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что в городе не будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в городе.

«Мы не вошли в список тех 16 городов, в которых будут проводиться парады. Но я и не сторонник организации сейчас каких-то массовых мероприятий. За последние три дня у нас получился реальный всплеск заболевания. Парад вышли бы посмотреть все. Поэтому на 24 июня мы ничего не планируем, а дальше посмотрим, как будет ситуация развиваться», — сказал мэр.

В то же время в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) 5 июня сообщили о намерении провести в Нижнем Тагиле торжественное шествие в честь 75-летия Победы.