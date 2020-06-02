В Нижнем Тагиле отказались от идеи празднования Дня Победы 24 июня

В Нижнем Тагиле не будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Это не позволяет сделать сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции в городе. Подтверждено уже более 190 случаев заболевания COVID-19, напомнил сегодня, 2 июня, в прямом эфире Ura.ru в Instagram мэр Владислав Пинаев.

«Мы не вошли в список тех 16 городов, в которых будут проводиться парады. Но я и не сторонник организации сейчас каких-то массовых мероприятий. За последние три дня у нас получился реальный всплеск заболевания. Парад вышли бы посмотреть все. Поэтому на 24 июня мы ничего не планируем, а дальше посмотрим, как будет ситуация развиваться», — отметил Владислав Пинаев.

Мэр добавил, что если бы парад Победы в Нижнем Тагиле в этом году всё же состоялся, то он стал бы лучшим за всю историю города.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в конце мая. Отмечать праздник в 2020 году 16 городов будут 24 июня, в среду. Этот день объявляется выходным, с сохранением заработной платы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».