Владимир Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он опубликован на сайте Кремля. Отмечать праздник в 2020 году вся страна будет 24 июня, в среду. Этот день объявляется выходным, с сохранением заработной платы.

Предполагается, что парад состоится с участием военной техники в Москве на Красной площади и в других городах России. Начало назначено на 10:00 по столичному времени. Минобороны совместно с региональными властями должно в ближайшее время определить места проведения парадов и приступить к подготовке к ним.

24 июня был выбран неслучайно. Именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы. На Красной площади маршировали воины-победители, которые только вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.

Акцию «Бессмертный полк», по предварительным данным, проведут 26 июля. Ранее Путин говорил, что в июне её невозможно организовать из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в этом году Парад Победы 9 мая не состоялся из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нижнем Тагиле прошли лишь церемонии возложения цветов к мемориалам, были организованы дворовые концерты для ветеранов.