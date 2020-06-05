Военные планируют провести в Нижнем Тагиле торжественное шествие в честь 75-летия Победы

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили о намерении провести в Нижнем Тагиле торжественное шествие в честь 75-летия Победы, несмотря на то что ранее мэр города Владислав Пинаев заявил, что не планирует проводить парад Победы 24 июня.
«В настоящее время планируется участие военнослужащих ЦВО в торжественном шествии в Нижнем Тагиле. Данный вопрос прорабатывается с местными органами власти», — цитирует ИА «Красная Весна» заявление пресс-службы военного ведомства.
Напомним, 2 июня Владислав Пинаев заявил, что в Нижнем Тагиле не будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции в городе.
«Мы не вошли в список тех 16 городов, в которых будут проводиться парады. Но я и не сторонник организации сейчас каких-то массовых мероприятий. За последние три дня у нас получился реальный всплеск заболевания. Парад вышли бы посмотреть все. Поэтому на 24 июня мы ничего не планируем, а дальше посмотрим, как будет ситуация развиваться», — сказал мэр, отметив, что если бы парад Победы в Нижнем Тагиле в этом году всё же состоялся, то он стал бы лучшим за всю историю города.