Военные планируют провести в Нижнем Тагиле торжественное шествие в честь 75-летия Победы

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили о намерении провести в Нижнем Тагиле торжественное шествие в честь 75-летия Победы, несмотря на то что ранее мэр города Владислав Пинаев заявил, что не планирует проводить парад Победы 24 июня.

«В настоящее время планируется участие военнослужащих ЦВО в торжественном шествии в Нижнем Тагиле. Данный вопрос прорабатывается с местными органами власти», — цитирует ИА «Красная Весна» заявление пресс-службы военного ведомства.

Напомним, 2 июня Владислав Пинаев заявил, что в Нижнем Тагиле не будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции в городе.